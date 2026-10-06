Жители Сочи сообщили о мощном пожаре на судне в акватории Черного моря, пламя от которого было видно с побережья города. Об этом пишут российские СМИ.

«Пожар виден со всего побережья», – приводит Telegram-канал «Осторожно, новости» слова очевидца.

О возгорании также сообщил другой Telegram-канал «Военный осведомитель», уточнив, что пожар произошел на танкере. Других подробностей пока нет.

По словам очевидцев, огонь быстро охватил судно, после чего пламя, судя по опубликованным кадрам, распространилось по поверхности воды вокруг него. Это может свидетельствовать о попадании в воду горючих веществ, однако официальной информации о характере возгорания и возможном загрязнении моря пока нет.

На видео и фотографиях из соцсетей над горизонтом видны густые клубы дыма. Масштаб пожара остается неизвестным.

