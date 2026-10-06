Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара в связи с действиями французских силовиков во время протестов учащихся и сотрудников школ, заявив о нарушении прав участников мирных акций. Об этом сообщает IRNA.

Исполняющий обязанности руководителя управления по правам человека МИД Ирана Хамид Ахмади на встрече с французским дипломатом напомнил о международных обязательствах Франции в области прав человека и призвал Париж соблюдать основные права и свободы, в том числе право на мирные собрания.

Ахмади выразил серьезную обеспокоенность действиями французских сил безопасности в отношении протестующих. По его словам, в результате разгона акций были тяжело ранены участники протестов, а число задержанных превысило 5 тыс. человек.

«Применение такого уровня силы против участников мирных собраний не может быть оправдано», – указал представитель иранского МИД.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созовет экстренное совещание с премьер-министром Себастьеном Лекорню и министром национального образования Эдуаром Жеффре на фоне массовых протестов старшеклассников по всей стране.