В Карабах и Восточный Зангезур начался двухдневный визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

В поездке участвуют около 150 представителей 58 стран и девяти международных организаций. Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Дипломаты посетят Ханкенди, Шушу, Агдеринский и Кельбаджарский районы, где ознакомятся с восстановительными и инфраструктурными проектами, а также состоянием объектов историко-культурного наследия.

Это 22-й визит дипломатического корпуса на освобожденные территории с 2020 года.