В Карабах и Восточный Зангезур начался двухдневный визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.
В поездке участвуют около 150 представителей 58 стран и девяти международных организаций. Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Дипломаты посетят Ханкенди, Шушу, Агдеринский и Кельбаджарский районы, где ознакомятся с восстановительными и инфраструктурными проектами, а также состоянием объектов историко-культурного наследия.
Это 22-й визит дипломатического корпуса на освобожденные территории с 2020 года.