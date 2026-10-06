Пересмотр Арменией союзнического статуса отношений с Россией может привести к отказу от льготных условий поставок российского газа и росту нагрузки на бюджет республики. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

По его словам, переход Армении на рыночные цены может привести к дополнительной нагрузке на бюджет страны. Дипломат полагает, что Ереван вряд ли найдет аналогичные условия закупки газа у других поставщиков.

«У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – заявил Калугин.

Представитель российского МИД также отметил, что возможная финансовая поддержка со стороны Евросоюза может предоставляться Армении в форме кредитов, что приведет к дальнейшему росту долговой нагрузки республики.