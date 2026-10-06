Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира, победив в поединке за третье место представителя Бразилии Даниэля Карнина.

Мамедалиев выступает в весовой категории до 73 кг.

Другой представитель Азербайджана в этой категории Хидаят Гейдаров завершил выступление после поражения в 1/8 финала. Хадиджа Гадашева (57 кг) уступила сопернице в 1/32 финала.

Для сборной Азербайджана это вторая медаль на домашнем чемпионате мира. В первый день соревнований Ахмед Юсифов стал чемпионом мира в весовой категории до 60 кг.

Чемпионат мира по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку.