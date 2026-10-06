Армения пытается переложить на РФ ответственность за возможный вывод российской военной базы из Гюмри, Москва готова обсудить все связанные с пребыванием российского контингента вопросы, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

«Попытки переложить ответственность за возможный вывод базы на Москву вписываются в любопытную особенность нынешней армянской политической мысли. Правящая элита в Ереване зачастую ждет, что наиболее важные решения будут приняты внешними игроками», – сказал Калугин в интервью РИА Новости.

В качестве примера дипломат привел заявления армянского руководства о том, что для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом необходимо сначала получить положительный отклик из Брюсселя.

По словам дипломата, похожая логика прослеживается и в вопросе отношений Армении с ОДКБ. В Ереване, продолжил он, звучат заявления о том, что возможное исключение Армении из организации избавило бы правительство от дилеммы – выходить из ОДКБ или оставаться в ней.

При этом Москва готова обсудить все вопросы, связанные с базой в Гюмри. По словам Калугина, такой диалог будет строиться на основе соглашений, регулирующих пребывание российского контингента в Армении.