Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Афины, где проходят протесты против его визита и политики Вашингтона.

Вечером 6 октября в центре греческой столицы собрались студенческие организации, профсоюзы и представители политических партий. Участники акции провели митинг у парламента и направились к посольству США.

Рубио прибыл в Грецию после визита в Исландию. В Афинах он возглавит американскую делегацию на шестом раунде греко-американского стратегического диалога. 7 октября госсекретарь США встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Йоргосом Герапетритисом.

На переговорах планируется обсудить оборонное сотрудничество, региональную безопасность, энергетику, судоходство, технологии, торговлю и инвестиции. Также стороны намерены подписать три документа, в том числе о сотрудничестве между греческими вооруженными силами и Национальной гвардией Флориды.

На время визита власти усилили меры безопасности в центре Афин. С 6:00 7 октября до 6:00 8 октября в определенных районах города будет запрещено проведение публичных собраний и шествий. Полиция также вводит масштабные ограничения движения и задействует дополнительные силы и беспилотники.