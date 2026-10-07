Представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что международное сообщество и Совет мира несут ответственность за срыв урегулирования конфликта с Израилем, а внимание к годовщине 7 октября не должно затмевать происходящее с палестинцами.

В интервью Al Arabiya English Наим заявил, что международное внимание не должно быть сосредоточено исключительно на годовщине нападения 7 октября.

«У нас огромное количество дней, воспоминаний об убийствах, резне и этнических чистках в отношении невинных палестинцев», – сказал представитель ХАМАС.

По его словам, убийства палестинцев и по сей день продолжаются в секторе Газа и на Западном берегу.

Наим также обвинил Совет мира и международное сообщество в провале попыток урегулировать конфликт. По его словами, Израиль отказался от предложенной в прошлом году в Шарм-эш-Шейхе сделки и дорожной карты, представленной Советом мира.

Представитель ХАМАС заявил, что участники Совета мира признали отсутствие возможности повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, особенно в преддверии выборов в стране.