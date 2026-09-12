Беларусь намерена начать совместное с Азербайджаном строительство агрогородка в Карабахе в 2027 году, сообщил посол Беларуси в Баку Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что сейчас продолжается проектирование будущего агрогородка, в структуру которого также войдут несколько агропромышленных комплексов.

По словам Пиневича, проектирование завершится в следующем году.

«И если все будет хорошо, то в 2027 году планируем там начинать совместное строительство», — подчеркнул дипломат в беседе с агентством Report.

Кроме того, в том же году в Агдаме планируют запустить совместное производство лифтов азербайджанского производства с участием белорусской компании «Вертус», добавил посол.