Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» выразил благодарность Азербайджану за теплый прием и поддержку во время пребывания команды в стране. Соответствующее обращение опубликовано на официальной странице клуба.

В «Фенербахче» отметили прочные связи между двумя братскими странами и поблагодарили президента «Туран Товуз» Эхтирама Гулиева, руководство клуба и весь азербайджанский народ за гостеприимство.

Отдельную благодарность клуб выразил азербайджанским болельщикам, которые поддерживали команду, а также фанатам «Фенербахче», приехавшим в Азербайджан.

«Спасибо, что вы есть, хорошо, что мы — “Фенербахче”», — говорится в обращении клуба.

Отметим, что «Туран Товуз» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче со счётом 2:0. Доход от товарищеского матча «Туран Товуз» – «Фенербахче» будет направлен в Фонд возрождения Карабаха.