Министерство войны США рассматривает перспективы применения окололунных и других космических систем для нужд американских вооруженных сил. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Колорадо.

По его словам, американское военное ведомство планирует развитие своих возможностей на горизонте от 5 до 20 лет и оценивает, какие технологии могут потребоваться для будущих боевых действий.

«Какие окололунные системы, космические системы, подземные системы и подводные системы вам понадобятся? Как будут вестись боевые действия? Как нам готовить сегодняшний бюджет к завтрашним сражениям?» — заявил Хегсет.

Пентагон также изучает потенциальную стоимость подобных систем и возможности их финансирования в рамках будущих военных бюджетов.