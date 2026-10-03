Совместный американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции заключил первую сделку в сфере критически важных минералов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу инвестиционного подразделения DFC Конора Коулмана.

Фонд инвестирует около $30 млн в совместную платформу с украинской BGV Group. Она будет заниматься проектами по добыче редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония.

Всего фонд объявил о пяти новых проектах, а общий объём его инвестиций достиг примерно $70 млн. Два проекта связаны с энергетической инфраструктурой Украины, включая создание системы аккумуляторов для резервного энергоснабжения около 600 тыс. домов.