Ближневосточный конфликт привел к тому, что о возможности обзавестись ядерным оружием стало задумываться гораздо больше стран.

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Попытка насильственным образом поменять основы политического режима в Иране и фактически вывести его из числа активно действующих стран на деле привела к тому, что о возможности обзаведения ядерным оружием стало задумываться гораздо большее количество государств. Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, формальный поводом для военной агрессии в Персидском заливе стала иранская ядерная программа.