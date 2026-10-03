Ближневосточный конфликт привел к тому, что о возможности обзавестись ядерным оружием стало задумываться гораздо больше стран.
Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
«Попытка насильственным образом поменять основы политического режима в Иране и фактически вывести его из числа активно действующих стран на деле привела к тому, что о возможности обзаведения ядерным оружием стало задумываться гораздо большее количество государств. Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», — подчеркнул политик.
По словам Медведева, формальный поводом для военной агрессии в Персидском заливе стала иранская ядерная программа.
«Доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием. Поскольку только оно, по сути, способно предотвратить глобальный конфликт. Это недвусмысленно показали последние события», — резюмировал он.