В боях в Украине погиб еще один азербайджанец — Заур Габибов.

Заур Бахрам оглу Габибов на протяжении многих лет проживал в украинском городе Желтые Воды, сообщает Qafqazinfo.

В 2014 году он принимал участие в Антитеррористической операции (АТО) на стороне Украины. После начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года Габибов в июне того же года вновь вернулся на военную службу и продолжил выполнять боевые задачи.

10 сентября 2026 года он пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе города Дружковка Донецкой области.

Несколько дней назад гибель Заура Габибова была официально подтверждена.