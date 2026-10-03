Греция передала Болгарии останки царя Самуила, правившего Болгарским царством в 997–1014 годах. Передача состоялась в рамках соглашения о культурном обмене между двумя странами, сообщает ERT News.

В соответствии с соглашением Болгария возвращает Греции 48 исторических реликвий, вывезенных во время Первой мировой войны. Церемония состоялась в Музее византийской культуры в Салониках.

Документы о передаче были подписаны в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Болгарии Румена Радева.

Возвращаемые Греции реликвии происходят из монастырей Иоанна Предтечи и Икосифинисса, а также Серрской и Нигритской митрополии. В 1917 году они были вывезены в Софию и с тех пор находились в Болгарии.

До 5 ноября реликвии будут представлены в Музее византийской культуры, после чего их вернут монастырям и митрополии, которым они принадлежали.