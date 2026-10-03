Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил об успешном проведении операции «Вивальди», рассказал о финансовой ситуации в стране и высказался о подходе США к урегулированию конфликта.

По словам Зеленского, операция «Вивальди» еще продолжается, а украинские силы в ее ходе вернули под контроль около 125–140 кв. км. Он утверждает, что потери российских сил за последние месяцы увеличились с 30–32 тыс. до примерно 42 тыс. человек в месяц. При этом, по его словам, украинские потери в ходе наступления были в несколько раз меньше российских.

Зеленский также сообщил, что Украина рассчитывает закрыть текущий финансовый дефицит до конца года. Часть кредитных средств Киев намерен использовать для заказа беспилотников на январь и февраль 2027 года.

Говоря о перспективах урегулирования, президент Украины заявил, что доверяет США и считает, что Вашингтон действительно стремится остановить войну. Вместе с тем он выразил мнение, что попытки искать компромиссы с Россией могут привести к затягиванию процесса и появлению новых условий со стороны Москвы.

Зеленский также связал действия российского президента Владимира Путина со стремлением президента США Дональда Трампа добиться внешнеполитических результатов перед промежуточными выборами в США. По его мнению, это касается как войны в Украине, так и ситуации вокруг переговоров с Ираном.