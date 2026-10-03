В Агдамском районе полиция предотвратила заключение брака с 15-летней девушкой.

Об этом сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Ранее семья несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Девушка 2011 года рождения 1 октября ушла из дома, не сообщив родным, куда направляется.

В ходе расследования выяснилось, что несовершеннолетняя покинула дом с целью вступить в брак с жителем Шамкирского района.

Сотрудники полиции установили ее местонахождение и вернули семье, предотвратив заключение брака.

Расследование продолжается в Агдамском районном отделе полиции.