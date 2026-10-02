Страны G7 договорились о координированном высвобождении 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в течение четырех месяцев для стабилизации мирового энергетического рынка. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-встречи.

Высвобождение запасов начнется немедленно и будет координироваться через Международное энергетическое агентство (МЭА). Значительная часть дизельного топлива должна поступить на рынок в первые 20 дней со стороны стран G7 и их партнеров.

Лидеры также договорились координировать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, чтобы не допустить одновременного сокращения перерабатывающих мощностей. При возможности страны намерены временно увеличить загрузку НПЗ.

Кроме того, G7 призвала государства с крупными нефтеперерабатывающими мощностями нарастить производство нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива.

Страны группы подтвердили обязательство не вводить ограничения на экспорт энергоресурсов и энергетической продукции между государствами G7 и призвали других производителей также воздержаться от подобных мер.