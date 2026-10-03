Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации вокруг Ирана и открыта к оказанию любых посреднических услуг, которые могли бы этому помочь.

Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Мы открыты к оказанию любых посреднических, дипломатических услуг, — ответил он на вопрос, что могла бы сделать Россия для помощи Ирану на фоне давления Запада. — По понятным причинам мы заинтересованы в долгосрочном урегулировании ситуации. Эта тема всегда обсуждается с участием всех наших партнеров — и с арабскими странами, и с американцами».

По мнению Медведева, недостатка в таких усилиях с российской стороны не наблюдается.