Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации вокруг Ирана и открыта к оказанию любых посреднических услуг, которые могли бы этому помочь.
Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
«Мы открыты к оказанию любых посреднических, дипломатических услуг, — ответил он на вопрос, что могла бы сделать Россия для помощи Ирану на фоне давления Запада. — По понятным причинам мы заинтересованы в долгосрочном урегулировании ситуации. Эта тема всегда обсуждается с участием всех наших партнеров — и с арабскими странами, и с американцами».
По мнению Медведева, недостатка в таких усилиях с российской стороны не наблюдается.
«Но не менее важно и развитие экономических связей, — указал политик. — Чем лучше мы будем кооперироваться, чем активнее и мощнее станут наши экономические связи, включая различные большие геополитические, геостратегические проекты типа транспортной магистрали Север — Юг, тем в большей степени с нами будут считаться. Экономическое оружие — аргумент отнюдь не менее сильный, чем оружие настоящее, в виде вооружений».