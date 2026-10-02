Казахстан в 2026 году планирует запустить Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря, которая соединит цифровые инфраструктуры Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

По его словам, проект позволит резервировать каналы связи, повысить международную связанность и сократить задержки при передаче данных.

Мадиев также рассказал о развитии искусственного интеллекта и цифровых госуслуг в Казахстане. Он отметил, что в стране внедряются системы, способные предоставлять комплексные государственные услуги, а количество доступных сервисов планируется расширять.

Министр также подчеркнул, что в Казахстане также развиваются вычислительные мощности, дата-центры и национальная AI-платформа с доступом к GPU и данным. По его словам, около 1 млн человек уже прошли обучение навыкам работы с искусственным интеллектом.