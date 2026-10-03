КНДР провела учения по запуску стратегической ракеты средней дальности — ее способность менять траекторию на малых высотах и использовать технологии искусственного интеллекта делает атаку «неизбежной», сообщила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, председатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сегодня на рассвете были проведены учения по пуску стратегического оружия в направлении Восточного моря Кореи. В ходе учений использовалась стратегическая ракета средней дальности. Глава государства лично руководил учениями подразделения, выполняющего особую задачу», — говорится в заявлении.