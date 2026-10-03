Турция и Франция подписали «Дорожную карту сотрудничества в области обороны», направленную на дальнейшее развитие двусторонних военных связей и стратегического диалога.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе переговоров представители двух стран обсудили двусторонние оборонные и военные отношения, стратегический диалог, а также возможности дальнейшего развития существующего сотрудничества.

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту, которая предусматривает укрепление взаимодействия в оборонной сфере и проведение регулярных контактов, ориентированных на конкретные результаты.

В Минобороны Турции отметили, что подписание документа стало практическим продолжением позитивных сигналов, которыми в последнее время обменивались лидеры двух стран.

Ожидается, что соглашение позволит углубить турецко-французское оборонное сотрудничество на основе взаимной выгоды.