Правительство Ирана приняло специальные меры для управления экономикой страны в условиях кризиса. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, санкции и военные действия привели к экономическому давлению на страну, целью которого является усиление давления на иранское население.

«Экономическое давление усилилось, однако, с Божьей помощью, благодаря поддержке народа и мерам, принятым нашими коллегами в правительстве, мы не позволили противнику достичь своих целей в экономической войне», — заявил Пезешкиан.

Президент Ирана подчеркнул, что правительство продолжает принимать меры для противодействия экономическим последствиям санкций и военного давления.