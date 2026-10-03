Некоторые государства пытаются расколоть страны Южного Кавказа, пытаются там что-то «мутить», Россия наблюдает за этим с осторожностью, заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Что же касается Кавказа, да, отдельные государства сейчас пытаются там что-то мутить. Стремятся расколоть страны Южного Кавказа. Это правда. Мы с осторожностью за этим наблюдаем», — сказал он.

Медведев отметил, что сначала западный мир предложил Грузии вступить в НАТО, и ничего хорошего из этого не вышло.

«Грузия так и не является членом НАТО. Ее нынешнее руководство понимает, что это, видимо, был неверный подход. Все это привело к конфликту», — сказал он.

Сейчас же, подчеркнул зампред Совбеза, ситуация меняется в Армении, где руководство страны посчитало правильным изменить вектор развития республики.

При этом, добавил Медведев, Россия самостоятельно разбирается со своими региональными проблемами, в том числе на Кавказе. Она является частью Кавказа, а потому ей никто не нужен, чтобы совместно со странами региона «дружить, чтобы торговать, чтобы развиваться».