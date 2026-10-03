Три десятилетия назад, после распада Советского Союза, многим казалось, что история разрешила свой главный спор: идеологии исчерпали себя, границы станут условными, а международное право придёт на смену силе. Сегодня достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, насколько далёкими оказались эти ожидания. Войны не прекращаются ни к северу, ни к югу от Азербайджана, ни на Ближнем Востоке, а международные институты всё чаще оказываются неспособными их остановить. В таком мире устойчивость государства определяется уже не декларациями, а способностью самому отвечать за свою безопасность, экономику и собственное смысловое пространство.

Именно в этом контексте стоит рассматривать выступление Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан». Оно вышло далеко за рамки обычного партийного отчёта. Президент, по сути, обозначил систему стратегических ориентиров страны на ближайшие годы: укрепление военной мощи, независимую внешнюю политику, Великое возвращение и развитие освобождённых территорий, экономическую самостоятельность, социальное благосостояние и идеологическую безопасность.

Особое место в этой системе занимает независимая внешняя политика. Именно на ней мы остановимся подробнее.

После распада Советского Союза в начале 90-х годов все 15 республик, входивших в его состав, приобрели независимость. Некоторым из них в той или иной степени удалось проводить самостоятельный внешний курс. Однако есть и страна, которая стала суверенной формально, на бумаге. Как вы поняли, речь идёт об Армении.

Даже людям, далёким от политики, известно, что руководители соседней страны принимали те или иные политические решения далеко не всегда исходя из собственной политической воли, а зачастую исключительно в угоду внешним покровителям. Так было во времена правления Левона Тер-Петросяна, так было во времена так называемого карабахского клана во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, и так происходит в нынешний период правления Никола Пашиняна.

Картина оставалась неизменной, менялись лишь «кукловоды». Если ранее все «ценные указания» поступали из Москвы, то сегодня вершителями судьбы Армении являются европейские центры в лице Брюсселя и Парижа.

На этом фоне Баку, проводящий независимый внешний курс, отвечающий национальным интересам страны, поразительно контрастирует с Ереваном. Даже страны Прибалтики в этом вопросе находятся в несколько иной ситуации: являясь членами НАТО, они должны придерживаться определённого курса в рамках военно-политического блока. Баку же не входит в какой-либо военно-политический или экономический союз.

Именно на этом аспекте акцентировал внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев во время вчерашнего выступления на VIII съезде партии «Ени Азербайджан», приведя в пример победу нашей страны в 44-дневной войне.

«Сегодня в разных местах идут войны. За каждым, как говорится, стоит „большой дядя“. За некоторыми — даже несколько. Мы же победили в одиночку. Все эти „большие дяди“ были против нас. Сопредседатели той Минской группы были против нас. Сегодня они являются ведущими государствами мира — посмотрите, против кого мы вели войну. За Арменией стояли они и сегодня продолжают стоять — каждый в той форме, в которой считает нужным», — сказал глава государства.

В те дни Азербайджану пришлось вести борьбу не только на поле боя, но и на информационном и дипломатическом фронте. Все мы прекрасно помним, сколько грязи было вылито на нашу страну посредством зарубежных СМИ и риторики иностранных политиков и экспертов разных мастей.

Заметьте, большинство провокационных и лживых заявлений звучало именно из стран, представленных в Минской группе ОБСЕ. Однако Баку выстоял не только перед внешними эскападами, но и показал искусство войны непосредственно на поле боя.

Естественно, упорство и целеустремлённость азербайджанского руководства, народа и армии приводили в ярость наших недоброжелателей. Несложно представить, какие чувства переживали «большие дяди», стоящие за спиной Еревана. И именно в те дни Армения невольно показала, насколько сильно зависит от внешней поддержки.

На этот факт без обиняков указал Ильхам Алиев во время одного из обращений в дни Отечественной войны.

«Paşinyan hər gün bir dünya liderinə zəng edir. Hər gün! … Adam qalmayıb ki, zəng etməsin, yalvarmasın, emissar göndərməsin…» («Пашинян каждый день звонит мировым лидерам. Каждый день! Уже не осталось человека, которому он не позвонил бы, не умолял бы, не послал бы эмиссара…»). Тут, как говорится, комментарии излишни: всё предельно ясно.

В продолжение своего выступления глава государства заявил, что внешняя политика Азербайджана должна выстраиваться таким образом, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела страны.

«Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чьё-либо покровительство. В то время, когда нам требовалась помощь, нам никто не помог. Когда у нас был один миллион беженцев, нам никто не протянул руку помощи. Всё, что мы приобретали, мы покупали за деньги. В том числе всё оружие закупали за деньги, причём по мировым ценам — до последнего патрона», — заявил Ильхам Алиев.

А это уже взгляд на независимость с другого ракурса. Когда стране, столкнувшейся с гуманитарной катастрофой, была нужна политическая и экономическая помощь, мир проявлял равнодушие. В итоге Азербайджан самостоятельно решал проблемы гуманитарного, экономического и военного характера.

Именно благодаря политической воле и выбранному курсу Азербайджан сегодня выступает самостоятельным фактором на Южном Кавказе. Прошли те времена, когда с Баку можно было говорить свысока и на языке силы.

Наша страна сформировала новую геополитическую реальность в регионе, с которой приходится считаться и внерегиональным игрокам. В этом и заключается главное отличие государства, способного самостоятельно распоряжаться своей судьбой, от страны, чья независимость в значительной степени зависит от внешних центров силы.