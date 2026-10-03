В турецком городе Шанлыурфа введен в эксплуатацию бульвар «Азербайджан».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия городской больницы Шанлыурфы.

«Сегодня помимо городской больницы и соединительных дорог мы также открываем бульвар «Азербайджан» протяженностью 2,5 километра с многоуровневой дорожной развязкой», — сообщил он.

По словам Эрдогана, это поможет снизить загруженность на дорогах:

«Поздравляю министерство и подрядные фирмы, внесшие вклад в строительство развязки».

Стоимость проекта составила 1,3 млрд турецких лир (около $26,5 млн.).