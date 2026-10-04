Вопрос строительства еще одной АЭС в Иране, а также атомных станций малой мощности стоит на повестке дня, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
Он отметил, что первый блок станции «Бушер» российского дизайна в Иране работает на полную мощность.
«Работа АЭС помогает, кроме прочего, замещать использование нефтяных ресурсов, о чем тоже стоит помнить. С учетом этого в повестке дня сохраняется вопрос создания еще одной атомной станции, а также атомных станций малой мощности», — сказал Медведев.