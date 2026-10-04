Вектор политики, который выбрало нынешнее руководство Армении, ни к чему хорошему не приведет. Самое страшное, что может случиться с республикой, — это превращение в новую Украину.

Об этом заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.