Вектор политики, который выбрало нынешнее руководство Армении, ни к чему хорошему не приведет. Самое страшное, что может случиться с республикой, — это превращение в новую Украину.
Об этом заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, — ее превращение в новую Украину «, — сказал он.