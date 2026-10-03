В ночь на 4 октября в ряде районов Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Об этом сообщает ОАО «Азеришыг».

Ограничения будут действовать с 00:00 до 02:00 в связи с ремонтными работами на подстанции №96 напряжением 35/6 кВ в Насиминском районе.

Электроснабжение будет ограничено на улицах Джейхуна Гаджибейли, Ганифы Алескерова, Имрана Гасымова, Гулу Гулиева, Мирали Гашгая, Мирасадуллы Миргасымова и Назима Гаджибекова, а также на части проспектов Азадлыг и Вагифа.

В «Азеришыг» отметили, что работы проводятся для повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущей нагрузки на сеть. После их завершения абонентам обещают более стабильное и качественное энергоснабжение.