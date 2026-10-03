В августе 2026 года объем внутренних безналичных платежей по банковским картам в Азербайджане составил 8 млрд 888 млн манатов. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Основная часть платежей пришлась на электронную торговлю — 7 млрд 682 млн манатов. Еще 1 млрд 204 млн манатов было проведено через POS-терминалы, а 2 млн манатов — через терминалы самообслуживания и банкоматы.

С начала года объем внутренних безналичных операций вырос на 13,2% в годовом выражении. При этом на безналичные операции пришлось 69,8% общего объема внутренних карточных транзакций.

По состоянию на конец августа количество платежных карт, выпущенных банками и компанией «Азерпочт», достигло 22 млн 974 тыс. Это на 0,8% больше, чем месяцем ранее, и на 8,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество дебетовых карт за год увеличилось на 10,2% — до 20 млн 952 тыс. В то же время число кредитных карт сократилось на 4,3%, до 2 млн 22 тыс.

В августе оборот по дебетовым картам составил 12,53 млрд манатов, увеличившись за год на 7,6%. Оборот по кредитным картам достиг 720 млн манатов, что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Количество банкоматов в стране за год выросло на 3,8% — до 3 596. Из них 1 936 расположены в Баку. При этом число POS-терминалов сократилось на 7% и составило 141 696, в том числе 89 852 — в столице.