В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошел удар в районе объекта нефтяной компании Saudi Aramco.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о столбе дыма, поднявшемся в районе объекта.

Telegram-канал Rerum Novarum утверждает, что удар был нанесен ракетой йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). По его данным, в результате были уничтожены три резервуара для хранения топлива.

Система мониторинга пожаров NASA FIRMS также зафиксировала возгорания в районе объектов Saudi Aramco в Эр-Рияде.

Официальных заявлений властей Саудовской Аравии о причинах произошедшего, последствиях и возможных пострадавших пока не поступало.