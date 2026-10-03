Армянский аналитик Нерсес Копалян, которого ряд источников связывает с правительством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил о возможности роста реваншистских настроений в армянском обществе в долгосрочной перспективе.

По словам Копаляна, в армянском обществе существует «подавленный гнев», который в нынешних условиях не может найти выхода.

Копалян утверждает, что через 15–20 лет, когда, по его предположению, «в Азербайджане произойдут политические изменения», армянский национализм может трансформироваться в политические действия.