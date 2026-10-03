С 15 октября на площади Гоша Гала в Ичеришехер в Баку полностью запретят движение транспорта. Территорию передадут в распоряжение пешеходов. Об этом говорится в сообщении Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

В рамках новой схемы движение транспорта от Центра творчества Максуда Ибрагимбекова в направлении улицы Бёюк Гала будет ограничено. Поток перенаправят на улицу М.А. Сабира. Автомобили, следующие по этой улице, при повороте направо будут направляться к выезду через ворота Гоша Гала, а при повороте налево — на улицу Кичик Гала.

Также изменится порядок въезда для жителей улиц Сафтар Гулиева, Гюлле и Бёюк Гала. Их автомобили смогут въезжать на территорию заповедника с проспекта Нефтчиляр через односторонний въезд на улице Сафтар Гулиева.

В управлении пояснили, что новая схема позволит жителям быстрее добираться до своих домов и поможет оптимизировать транспортный поток у основного въезда на улице Вели Мамедова.

Жителей указанных улиц просят с 15 октября пользоваться въездом со стороны улицы Сафтар Гулиева.