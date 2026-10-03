Украина намерена вдвое увеличить количество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на изменение тактики российских авиаударов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает уже этой осенью получить баллистическую ракету собственного производства FP-9, дальность которой позволит достичь Москвы.

На этой неделе Украина сообщила о первом боевом применении отечественной баллистической ракеты FP-7 с дальностью около 250 км. Зеленский рассказал, что лично связывался с компанией-производителем Fire Point, чтобы ускорить завершение работ над более дальнобойной FP-9.

«Я спросил их: где мой FP-9? Нам нужен FP-9. И FP-9 будет этой осенью, я уверен», — заявил он.

Решение об удвоении ударов по российским НПЗ Зеленский объяснил ответом на новую политику российских ударов. По его словам, украинская разведка получила документы, которые свидетельствуют о планах Москвы этой зимой расширить перечень целей.

Зеленский утверждает, что речь идет об ударах по инфраструктуре, логистике, дорогам, школам и больницам с целью вынудить жителей покидать Киев и другие украинские города.

По мнению украинского президента, изменение российской тактики связано с желанием Владимира Путина продемонстрировать силу на фоне ситуации на фронте и роста потерь российских войск.