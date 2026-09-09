Казахстанская национальная компания «КазТрансОйл» в январе-августе 2026 года отгрузила через морской порт Актау в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,034 млн тонн казахстанской нефти, что на 12% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает компания.

«КазТрансОйл» за 8 месяцев 2026 года, в целом, нарастило объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на 4%, до 30,6 млн тонн.

В 2025 году Казахстан экспортировал по нефтепроводу БТД 1,2 млн тонн нефти.