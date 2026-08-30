Информационная система географических названий США (GNIS) официально переименовала озеро Онтарио в «озеро Америка», сообщила компания Google в официальном блоге.

«Поскольку мы обновляем Google Maps, чтобы отразить изменения названий в официальных правительственных источниках (GNIS для США), пользователи карт в США будут видеть «озеро Америка», в Канаде будут по-прежнему видеть «озеро Онтарио», а пользователи за пределами США и Канады будут видеть оба названия», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что такое изменение соответствует действующей политике Google в отношении водоемов, которые имеют разные названия в разных странах. Новые обозначения уже начали появляться на картах.

27 августа президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов подписал в Белом доме указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка».