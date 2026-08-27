Президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, отметив, что решение вступает в силу немедленно.
«Мы переименовываем озеро Онтарио в озеро Америка. Это вступает в силу немедленно, в тот момент, как я подписываю этот указ», – сказал он журналистам в Белом доме, подписав документ в присутствии представителей прессы.
Трамп отметил, что все необходимые документы для переименования уже оформлены.
«Мы уведомили различных людей, которых надо было уведомить. Так что мы сделали все необходимое, это официально с данного момента», – добавил он.