Президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, отметив, что решение вступает в силу немедленно.

«Мы переименовываем озеро Онтарио в озеро Америка. Это вступает в силу немедленно, в тот момент, как я подписываю этот указ», – сказал он журналистам в Белом доме, подписав документ в присутствии представителей прессы.

Трамп отметил, что все необходимые документы для переименования уже оформлены.