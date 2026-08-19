Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир посетил израильскую «зону безопасности» на юге Сирии, сообщают израильские СМИ.

«Мы видим, что происходит, и внимательно следим за изменениями на сирийском направлении – мы должны соответствующим образом подготовиться. Мы не позволим враждебным силам закрепиться вдоль наших границ и знаем, как и где именно применять нашу силу, когда это необходимо», – заявил Замир.

Он подчеркнул, что Израилю необходимо «предотвратить возникновение террористических угроз, одновременно не допуская появления серьезной военной угрозы вдоль своих границ».