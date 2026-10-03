Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову очередное воинское звание — генерала армии, передают российские СМИ.

Директор Росгвардии Виктор Золотов на церемонии в Грозном вручил главе Чечни генеральские погоны и краповый берет.

Глава Росгвардии отметил заслуги Кадырова в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии.

В ответ Кадыров присвоил Виктору Золотову звание Героя Чечни. Как заявил глава республики, награда вручена за личные заслуги перед Чечней и ее жителями, а также вклад в защиту интересов России.

До этого Кадыров носил звание генерал-полковника, которое получил в ноябре 2022 года. В 2019 году ему было присвоено звание Героя России.