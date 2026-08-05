Министерство финансов США исключило из санкционных списков два самолета и три авиакомпании, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, говорится на сайте ведомства. Об этом сообщает Reuters.

Ведомство исключило из санкционного списка авиакомпанию Fly Baghdad Airlines и несколько ее самолетов, которые были внесены туда в 2024 году из-за предполагаемых связей с подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — силами «Кудс».

Из списка OFAC SDN (Specially Designated Nationals) также были удалены авиакомпания Fly Baghdad Airlines, ранее фигурировавшая под названием Iraq Express, и два самолета Boeing 737 с регистрационными номерами YI-BAF и YI-BAN.