Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив, в ближайшее время стороны могут опубликовать совместное заявление, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Географические параметры рассматриваемого сторонами маршрута согласованы. Если некоторые третьи стороны не будут препятствовать этому процессу, совместное заявление двух стран с основными согласованными положениями и ключевыми моментами также находится на завершающей стадии рассмотрения и подготовки», – приводит его слова телеграм-канал иранского внешнеполитического ведомства.