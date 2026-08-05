Отработавшая вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в среду утром столкнулась с поверхностью Луны на скорости 8,69 тыс. км/ч, сообщает BBC со ссылкой на ученых.

Мощность взрыва, который произошел после столкновения, оценивается примерно в три килотонны в тротиловом эквиваленте. По прогнозам, удар должен был произойти около 02:35 по времени Восточного побережья США (10:35 по времени Баку).

Ученые отмечают, что наиболее точные данные и снимки, вероятно, удастся получить с помощью мощных наземных телескопов в США, где в момент столкновения еще сохранялась темнота.

Ступень, сопоставимая по размеру с американским школьным автобусом, находилась в космосе с января прошлого года после запуска к Луне двух посадочных аппаратов – американского Blue Ghost компании Firefly Aerospace и японского Resilience. Из-за нехватки топлива она не смогла выполнить штатный возврат к Земле и сгореть в атмосфере, а продолжила движение к Луне вслед за аппаратами, которые вывела на траекторию.

Масса корпуса ступени составляла около четырех тонн. Согласно данным NASA, ее фрагменты должны были достичь поверхности Луны в районе кратеров Эйнштейна и Белла на западной окраине спутника, которую с Земли часто сложно наблюдать.

Ожидалось, что после падения сформируется кратер диаметром от 20 до 30 м и глубиной около 3,5 м, а в атмосферу Луны поднимется большое облако пыли. При этом, несмотря на освещение солнечным светом, его наблюдение с Земли невооруженным глазом было бы затруднено.