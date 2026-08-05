Молдова начала использовать стратегический запас воды из Новоднестровского водохранилища на фоне резкого снижения уровня воды в Днестре, сообщил министр окружающей среды страны Григоре Хаждер.

«Я нахожусь у Новоднестровского водохранилища в Украине, откуда поступает основной источник воды для Днестра. К сожалению, мы видим, что водохранилище заполнено лишь наполовину. Если в прошлом году средний уровень воды составлял 117 метров, то в этом году он достиг критической отметки – 112,9 метра. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года воды стало более чем на четыре метра меньше», – заявил министр.

Хаждер отметил, что в последние дни приток воды в водохранилище составляет в среднем около 30 кубометров в секунду, тогда как объем сброса в Днестр достигает примерно 85 кубометров в секунду.

«Это означает, что правительство прилагает усилия для обеспечения граждан водой, однако необходимо понимать, что сейчас мы расходуем стратегический запас водохранилища. Но никакой запас не является бесконечным», – предупредил министр.

Он подчеркнул, что власти продолжают следить за ситуацией и принимают меры для сохранения стабильного водоснабжения населения. Министр также призвал жителей экономно расходовать воду, а операторов водоснабжения и канализации – адаптировать инфраструктуру к изменившимся условиям.