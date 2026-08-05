На фоне продолжающихся переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США израильская сторона, по утверждению ливанской газеты Nida Al Watan со ссылкой на источники, впервые открыто подняла тему возможности пересмотра международной границы этой страны.

Еще в марте министр финансов Израиля, представитель крайне правых взглядов Бецалель Смотрич, призвал свою страну аннексировать южный Ливан, поскольку, по его словам, военные разрушили мосты и дома в ходе усиленного наступления на юг Ливана и этот район остался отрезанным от остальной территории страны. Но тогда заявления радикального министра, отличающегося своей крайней риторикой, всерьез никто не воспринял.

Сейчас же Израиль, похоже, взял курс на постепенное оформление своей позиции в качестве официальной. Что не может не волновать ливанское руководство. Хотя Соединенные Штаты и выступают против пересмотра региональных границ, все понимают, что больших надежд на Вашингтон в качестве заступника Бейрут не возлагает. В конце концов Соединенные Штаты хоть и поддерживают тесные партнерские отношения с Ливаном, но вряд ли заставят еврейское государство отказаться от своих планов.

И в этой ситуации Ливан обращает свои взоры на север — к Турции. Накануне в этой стране с официальным визитом побывал президент Ливана Жозеф Аун, и это первый визит главы ливанского государства в Турцию за 17 лет.

Символично, что он состоялся практически сразу после поездки Ауна в Вашингтон, где центральными темами переговоров с Дональдом Трампом стали вывод израильских войск с территории Ливана, разоружение «Хезболлы» и укрепление ливанской армии. Тем самым Бейрут стремится диверсифицировать систему своих внешних гарантий безопасности, не отказываясь от американского посредничества, но одновременно усиливая сотрудничество с другими региональными центрами силы, способными укрепить его переговорные позиции в условиях нарастающего давления со стороны Израиля.

Следует отметить, что в Анкаре на совместной пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган впервые открыто заявил о готовности Турции присоединиться к новой международной системе безопасности на юге Ливана после завершения миротворческой миссии Временных сил ООН, созданной Советом Безопасности ООН в 1978 году, после первого вторжения Израиля в Южный Ливан. Фактически речь идет уже не просто о политической поддержке Ливана, а о готовности Турции стать одним из практических гарантов безопасности его южных рубежей. Это означает принципиально новый уровень вовлеченности Анкары в ливано-израильское противостояние и способно существенно усилить ее позиции как одного из ключевых игроков Восточного Средиземноморья.

Одновременно турецкий лидер подтвердил намерение расширять военно-техническое сотрудничество с Бейрутом и оказывать поддержку ливанской армии. Президент Жозеф Аун, в свою очередь, назвал вооруженные силы Ливана главным гарантом будущей стабильности страны и выступил за дальнейшее углубление стратегического партнерства с Турцией.

Подобные заявления имеют гораздо более серьезное значение, чем может показаться на первый взгляд. До настоящего времени вопросы безопасности на юге Ливана фактически находились в сфере ответственности США, Франции, UNIFIL и механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Теперь же Турция впервые публично обозначила готовность стать одним из участников новой архитектуры безопасности региона.

Для самого Ливана такой подход может быть вполне приемлем. Ливанское руководство стремится дополнить американское посредничество расширением круга государств, заинтересованных в сохранении существующих границ и укреплении ливанской государственности. В этом контексте Турция выглядит одним из наиболее подходящих партнеров, поскольку она обладает значительным военным потенциалом, активно наращивает влияние в Восточном Средиземноморье и последовательно выступает против любых попыток изменения региональных границ силовым путем.

Вместе с тем подобная стратегия устраивает далеко не все политические силы Ливана. Часть ливанского истеблишмента, прежде всего представители христианских и некоторых шиитских партий, традиционно с осторожностью относятся к усилению турецкого влияния, опасаясь, что Анкара попытается превратить экономическое и военное сотрудничество в инструмент долгосрочного политического присутствия. Настороженность вызывает и активизация Турции среди суннитской общины Ливана, где она в последние годы последовательно расширяет гуманитарное, образовательное и религиозное влияние. Поэтому сближение с Анкарой неизбежно станет предметом внутриполитических дискуссий и может столкнуться с сопротивлением части ливанской элиты.

Но так ли много сегодня у Бейрута альтернатив? По всей видимости, немного. Складывающаяся военно-политическая обстановка объективно подталкивает Ливан к более тесному сотрудничеству с Турцией, даже несмотря на существующие внутри страны разногласия по этому вопросу. Насколько устойчивым окажется такое сближение и сможет ли оно действительно укрепить позиции Ливана, покажет дальнейшее развитие событий.