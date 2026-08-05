Государственный Банк промышленности и шахт Ирана заморозил счета Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) из-за долговых обязательств, сообщило агентство Fars.

По данным агентства, решение принято несмотря на действующие в стране нормы, продлевающие сроки погашения задолженности NIOC до конца текущего иранского финансового года – марта 2027 года. Размер долга и дата блокировки счетов не уточняются.

Банк промышленности и шахт является государственным кредитным учреждением, специализирующимся на финансировании промышленных и горнодобывающих проектов.

NIOC находится под контролем Министерства нефти Ирана и занимает ключевое место в энергетическом секторе страны. Компания управляет значительной частью нефтеразведки, добычи и экспорта нефти, являясь одним из основных источников доходов государства.

Позднее представитель финансового подразделения NIOC заявил агентству Tasnim, что у компании возник спор с налоговыми органами страны из-за требований по электронной отчетности.

По словам сотрудника отдела финансового управления NIOC Мортезы Рухи, государственные компании, финансируемые из бюджета, располагают рядом сведений, которые не могут раскрывать, включая данные об экспорте нефти. При этом налоговые правила требуют от компаний регистрировать продажи и операции в электронной форме.

«Министры нефти и экономики провели встречу, после чего президентская юридическая служба вмешалась и распорядилась приостановить исполнение. Сейчас у нас нет опасений относительно заморозки счетов Национальной иранской нефтяной компании», – сказал Рухи.

Fars сообщило, что причиной заморозки счетов стала задолженность, однако также упомянуло ранее введенные Министерством финансов США финансовые ограничения в отношении NIOC. Сам Банк промышленности и шахт находится под санкциями США с 2018 года.