Пропускная способность Бакинского метрополитена после реализации проектов по развитию увеличится на 88 млн пассажиров, сообщил на брифинге начальник пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в течение ближайших пяти лет в сфере общественного транспорта Баку ожидаются значительные изменения.

«Нас ожидает этап интенсивного развития – работы по строительству 10 новых станций уже начались. Эти станции коренным образом изменят транспортную инфраструктуру и социальную среду столицы», – сказал Мамедов.

Он отметил, что реализация программы позволит эффективнее распределять пассажиропотоки и снизить нагрузку на транспортную систему.

«Для сравнения: в 2025 году метро воспользовались 230 млн пассажиров. После полной реализации госпрограммы метрополитен сможет перевозить дополнительно 88 млн пассажиров в год», – добавил он.