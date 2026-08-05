Пожар произошел на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения – головного научного института Роскосмоса – в подмосковном Королеве. Об этом сообщает ТАСС.

«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер», – сказал собеседник агентства.

Позже источник сообщил, что пожар был полностью ликвидирован.

«В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет», – отметил собеседник.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, добавил он.