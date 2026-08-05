Когда писатель В. С. Найпол несколько десятилетий назад путешествовал по Индии, он называл страну «землей миллиона мятежей» — обществом, расколотым на бесчисленные касты, общины и группы интересов. Однако последние события показывают, что столь разобщенное общество начинает объединяться.

В прошлом месяце страну охватили массовые протесты, возглавляемые поколением Z и направленные против правительства премьер-министра Нарендры Моди. Движение, назвавшее себя Cockroach Janta Party («Партия тараканов») в ответ на оскорбительное высказывание председателя Верховного суда, возникло после утечки экзаменационных заданий и вывело десятки тысяч молодых людей на улицы Нью-Дели.

25 июля протестующие добились громкой победы — в отставку ушел министр образования Дхармендра Прадхан. Молодежь сумела превратить недовольство в политическое давление, не испугавшись дубинок и резиновых пуль полиции. Как и в Бангладеш, Непале и Шри-Ланке, жесткие действия силовиков не остановили протест.

Эти события показали новую форму политической мобилизации — быструю, децентрализованную и трудно контролируемую. Если Моди воспримет протесты лишь как проблему безопасности, а не как сигнал общественного недовольства, он рискует превратить нынешний кризис в затяжное противостояние.

Главной особенностью протестов стал не их масштаб, а возраст участников и роль цифровых технологий. Социальные сети стали основным инструментом организации, а видеозаписи полицейского насилия превратили действия властей в часть протестной повестки. Движение быстро вышло за рамки требований по поводу экзаменов и превратилось в конфликт между государством и поколением, которое все меньше доверяет официальной информации. Для правящей Индийской народной партии (BJP) и ее пропагандистской машины это стало серьезным вызовом.

Поколение Z составляет около четверти населения Индии. Молодых людей объединило ощущение, что прежний социальный контракт разрушился: честные экзамены больше не гарантируют карьерного роста. Почти 40% выпускников младше 25 лет остаются без работы, и экономические проблемы уже невозможно прикрывать лозунгами о религии и национализме.

Для примерно 300 миллионов молодых индийцев существует лишь около 15 миллионов стабильных рабочих мест с официальным трудоустройством и социальной защитой. Дефицит качественной занятости объединил молодежь независимо от касты, региона и религии. Несмотря на многолетние обещания экономического роста, правительство Моди предложило многим лишь нестабильную работу и стагнацию доходов, что породило глубокое чувство предательства.

За десять лет у власти Моди создал образ безусловного национального лидера, лично связывая себя с успехами государства. Однако исследования показывают, что если раньше молодежь винила в отсутствии рабочих мест «рынок», то теперь ответственность все чаще возлагается лично на премьер-министра.

Риторика протестующих оказалась беспрецедентно жесткой. Насмешки, грубые лозунги и оскорбления разрушили тщательно созданный образ неприкосновенного лидера. Самым популярным лозунгом стала фраза, которую в литературном переводе можно передать так: «Правда горька, как листья дерева ним: Моди — чертов сутенер».

На протяжении многих лет власть создавала вокруг Моди ореол политика, стоящего выше обычной общественной критики. Однако нынешние протесты впервые серьезно поколебали этот образ, превратив самого премьер-министра в главную мишень массового недовольства.