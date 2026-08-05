Нападающий сборной Египта Мохамед Салах станет игроком турецкого «Трабзонспора». О переходе футболиста сообщил сам клуб, опубликовав в Instagram фотографии, на которых Салах находится в самолете в футболке новой команды с 61-м номером.

В «Трабзонспоре» отметили, что в ближайшее время египетский форвард официально подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока клуба.

Салах выступал за английский «Ливерпуль» с 2017 года. В сезоне-2025/2026 он провел 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Трабзонспор» занял третье место в чемпионате Турции.