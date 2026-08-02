Дальнобойные удары ВСУ по территории России придали новый импульс переговорам по урегулированию войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Реальность такова, что за последние несколько месяцев ситуация в этом конфликте несколько изменилась. Теперь Украина способна наносить дальнобойные удары вглубь российской территории, фактически перенося войну на территорию России. Мы готовы изучить, создала ли эта новая ситуация возможности для достижения какого-либо переговорного урегулирования», – сказал Рубио.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что в ближайшие недели могут быть предприняты новые попытки возобновить переговорный процесс. По его словам, Вашингтон намерен поддержать любую возможность, способную приблизить мирное урегулирование.

Он отметил, что в течение первого года работы администрации этому вопросу уделялось повышенное внимание, однако переговоры зашли в тупик.

По оценке госсекретаря, именно президент США Дональд Трамп остается единственным мировым лидером, который способен усадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров для обсуждения завершения войны.

«Мы понимаем, что у обеих сторон достаточно жесткие красные линии. Пока нам не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь договоренностей не получится», – добавил американский дипломат.